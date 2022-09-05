Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский сыграет в поединке 5-го тура Серии А против Монцы.

Джан Пьеро Гасперини выбрал стартовый состав на поединок на игру с Монцой – нашлось место и так и не сменившему клубную прописку Руслану Малиновскому.

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Состав Аталанты: Муссо – Хатебур, Толой, Демираль, Дзаппакоста – де Рон, Копмейнерс, Лукман, Малиновский, Эдерсон – Хейлунд.

Поединок Монца – Аталанта начнется уже в 19:30 по киевскому времени. Руслан сыграл уже в 4 поединках за бергамасков, в которых отличился голом и ассистом.

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