Украинский легионер Александр Зинченко не слишком удачно вернулся на поле после травмы.

Полузащитник Арсенала Александр Зинченко стал одним из худших игроков матча 6-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:3). Сразу два статистических портала – WhoScored и SofaScore – поставили украинцу самые низкие баллы.

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Справедливости ради стоит отметить, что столь низкую оценку получили еще несколько представителей защиты "канониров". В частности, WhoScored, кроме Зинченко, поставил 5,9 балла также Арону Ремсдейлу, Бену Уайту и Эмилю Смит-Роу. SofaScore оценила игру Олекса в 6,3 балла. Такое же "признание" получили вышеупомянутые Ремсдейл и Уайт.

Напомним, Зинченко пропустил предыдущие два тура из-за травмы и неожиданно появился в старте матча с МЮ – накануне дуэли с "красными дьяволами" наставник лондонцев Микель Артета подчеркивал, что Олекс еще даже не начал тренироваться в общей группе.

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