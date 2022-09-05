Джан П'єро Гасперіні обрав стартовий склад на поєдинок на гру з Монцою – знайшлось місце і Руслану Маліновському, який так і не змінив клубну прописку.

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Склад Аталанти: Муссо – Хатебур, Толої, Деміраль, Дзаппакоста – де Рон, Копмейнерс, Лукман, Маліновський, Едерсон – Хейлунд.

Поєдинок Монца – Аталанта розпочнеться вже о 19:30 за київським часом. Додамо, що Руслан зіграв вже у 4 поєдинках за бергамасків, в яких відзначився голом та асистом.

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