Напомним, в матче с Лечче 29-летний хавбек отдал голевой пас на Дувана Сапату, но это не помогло Аталанте набрать хотя бы очко. Бергамаски проиграли 1:2 и после второй неудачи подряд опустились уже на 6 место турнирной таблицы.

Ассист Малиновского и проигрыш бергамасков в видеообзоре матча Лечче – Аталанта – 2:1

По итогам 14-го тура аналитики Sofa Score включили Малиновского в команду недели с оценкой 8.2. Во второй раз в сезоне 2022/23 украинец попал в сборную тура. Компанию Руслана составили Эдин Джеко, Ирвинг Лосано, Федерико Димарко, Хакан Чалханоглу и другие футболисты.

В сезоне 2022/23 украинец сыграл за Аталанту 13 матчей, но обычно выходит со скамейки запасных. В активе Малиновского 1 гол и 2 ассиста.

Малиновский вырезал эффектный ассист и стал лучшим, но Аталанта проиграла аутсайдеру Серии А