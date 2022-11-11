Півзахисник Аталанти і збірної України опинився в символічній команді тижня за версією порталу Sofa Score.

Нагадаємо, у матчі з Лечче 29-річний хавбек віддав гольовий пас на Дувана Сапату, але це не допомогло Аталанті набрати бодай очко. Бергамаски програли 1:2 і після другої невдачі поспіль опустилися вже на 6 місце турнірної таблиці.

Асист Маліновського і програш бергамасків у відеоогляді матчу Лечче – Аталанта – 2:1

За підсумками 14-го туру аналітики Sofa Score включили Маліновського у команду тижня з оцінкою 8.2. Вдруге в сезоні 2022/23 українець потрапив у збірну туру. Компанію Руслану склали Едін Джеко, Ірвінг Лосано, Федеріко Дімарко, Хакан Чалханоглу та інші футболісти.

У сезоні 2022/23 українець зіграв за Аталанту 13 матчів, але зазвичай виходить із лави запасних. В активі Маліновського 1 гол і 2 асисти.

Маліновський вирізав ефектний асист і став найкращим, але Аталанта програла аутсайдеру Серії А