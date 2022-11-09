Перед матчем с Наполи главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини говорил, что оставшиеся до начала чемпионата мира три матча покажут амбиции команды. После этого бергамаски проиграли не только Наполи, но теперь еще и Лечче.

Малиновский вырезал эффектный ассист и стал лучшим, но Аталанта проиграла аутсайдеру Серии А

Руслан Малиновский появился в стартовом составе и отличился ассистом на Дуване Сапате. Центрфорвард Аталанты, в свою очередь, стал вторым иностранцем после Матиаса Весино, который забил в каждом из последних 10 сезонов Серии А (начиная с сезона 2013/14).

Однако перед этим гостевым взятием ворот Лечче уже вел со счётом 2:0. В середине первого тайма с интервалом в три минуты в составе хозяев отличились Федерико Баскиротто и Федерико Ди Франческо. Благодаря этим голам Лечче победил Аталанту 2:1.