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Малиновский обеспечил Аталанте победу – видео гола и обзор матча против Кальяри

00:16 - Читати українською
Малиновский обеспечил Аталанте победу – видео гола и обзор матча против Кальяри
Кальяри – Аталанта – видео гола и обзор матча

Аталанта переиграла Кальяри в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча Кальяри – Аталанта на Футбол 24.

26’ Андреа Карбони
 
Луис Муриэль 27’
26’ Андреа Карбони
27’ Луис Муриэль

Аталанта одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. В игре против Кальяри три очка бергамаскам фактически обеспечили действия Малиновского. Руслан заработал пенальти, с которого был забит единственный гол в отчетной встрече.

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После этого матча Аталанта набрала 63 очка и теперь отстает от третьего Интера лишь на один пункт. У Кальяри осталось 39 очков и 11-я строча в турнирной таблице Серии А.

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Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом Кальяри - Аталанта Видеоновости Кальяри Кальяри
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