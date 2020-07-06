Малиновский обеспечил Аталанте победу – видео гола и обзор матча против Кальяри

Аталанта переиграла Кальяри в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча Кальяри – Аталанта на Футбол 24.

Аталанта одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах. В игре против Кальяри три очка бергамаскам фактически обеспечили действия Малиновского. Руслан заработал пенальти, с которого был забит единственный гол в отчетной встрече.

Кальяри – Аталанта: роскошный Малиновский провел лучший матч в Италии, став главным фактором победы

После этого матча Аталанта набрала 63 очка и теперь отстает от третьего Интера лишь на один пункт. У Кальяри осталось 39 очков и 11-я строча в турнирной таблице Серии А.