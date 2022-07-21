Полузащитник Руслан Малиновский получил повреждение во время тренировки Аталанты, сообщает Calcio Atalanta.

Малиновский забил в третьем матче подряд – Аталанта "накидала" сопернику 12 голов

Футболисты в рамках подготовки к новому сезону проводили двусторонний матч, который стал роковым для украинца. Выйдя в основе, Руслан на 36-й минуте столкнулся с Джорджо Скальвини и был заменен Алексеем Миранчуком. Характер и уровень сложности травмы 29-летнего хавбека пока неизвестен.

Напомним, на летнем сборе Малиновский забивал в трех контрольных матчах подряд. В общей сложности на его счету пять голов.

Новый сезон Серии А Аталанта откроет выездным матчем против Сампдории 13 августа.

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