Товарищеский матч

Аталанта – Гамбароньо-Контоне – 12:1

Голы: Копмейнерс, 4, 11, Муриэль, 19, 25, 35 (пен.), Околи, 32, Бога, 51, Пашалич, 53, 78, 79, Джимсити, 58, Малиновский, 88 – Демираль, 82 (аг.)

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В очередном спарринге Аталанта размялась на Гамбароньо-Контоне. Представитель третьего швейцарского дивизиона не смог ничего противопоставить именитому сопернику и пропустил 12 мячей. Более того, гол престижа также забили бергамаски – в свои ворота зарядил Демираль.

Хет-триком отличились Луис Муриэль и Марио Пашалич, дубль на счету Тёна Копмейнерса. Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал игру в запасе, однако успел воспользоваться предоставленным ему временем и поставил финальную точку в матче, забив за две минуты до завершения поединка. К слову, это уже пятый гол нашего соотечественника в третьем матче подряд.

Напомним, бергамаски слабо выступили в прошлом сезоне, заняв 8-е место в турнирной таблице Серии А и пролетели мимо еврокубков. Хавбек сборной Украины оформил 6+5 в чемпионате. Новая кампания стартует в начале августа.

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