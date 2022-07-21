Півзахисник Руслан Маліновський отримав ушкодження під час тренування Аталанти, повідомляє Calcio Atalanta.

Маліновський забив у третьому матчі поспіль – Аталанта "накидала" супернику 12 голів

Футболісти в рамках підготовки до нового сезону проводили двосторонній матч, який став фатальним для українця. Вийшовши в основі, Руслан на 36-й хвилині зіткнувся з Джорджо Скальвіні і був замінений на Олексія Міранчука. Характер і рівень складності травми 29-річного хавбека наразі невідомий.

Нагадаємо, на літньому зборі Маліновський забивав у трьох контрольних матчах поспіль. Загалом на його рахунку п'ять голів.

Новий сезоні Серії А Аталанта відкриє виїзним матчем проти Сампдорії 13 серпня.

Миколенко зірвав овації у матчі проти Арсенала – фанати обурилися жартом про українця, а конкурент Віталія провалився