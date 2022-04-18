Полузащитник Аталанты не доиграл даже первый тайм в матче 33-го тура чемпионата Италии против Вероны.

На 29-й минуте поединка Аталанта – Верона украинец упал в борьбе с Капрари, схватившись за колено. Украинец сфолил против соперника у чужой штрафной и получил желтую карточку, но сам не смог продолжить игру.

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Попытки врачей поставить на ноги украинца ничего не дали. Гасперини вынужден был снимать Малиновского и выпустил вместо него 59-го номера. Руслан покинул поле с помощью врача и одного из соперников.

Напомним, в текущем сезоне Руслан сыграл 36 матчей. Забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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