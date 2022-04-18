Аталанта готовится к большой работе на трансферном рынке летом, сообщает Corriere di Bergamo.

Малиновский устроил на стажировку в Аталанту четырех игроков из академии Шахтера

Не слишком удачный сезон может заставить боссов клуба к мощным перетрубациям в составе и большой распродаже. Одним из тех, кто может покинуть команду, называют украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Кроме него, на трансфер могут выставить Марио Пашалича, Маттео Пессину, Алексея Миранчука и Луиса Муриеля. Также есть вопросы относительно Рафаэля Толои и Луиса Паломино. Перспективы еще одного украинца – Виктора Коваленко, который летом возвращается из аренды в Специи – пока неизвестны.

Напомним, Аталанта в ответном матче 1/4 Лиги Европы уступила РБ Лейпциг (0:2) и вылетела из дальнейшего розыгрыша турнира. В Серии А команда после 31-го тура идет восьмой – от шестой строчки, которая дает возможность сыграть хотя бы в Лиге конференций, бергамаски отстают на 5 очков.

Аталанта проиграла Лейпцигу и вылетела из Лиги Европы – Малиновский мог спасти, но упустил последний шанс на ЛЧ