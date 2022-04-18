Півзахисник Аталанти не дограв навіть перший тайм у матчі 33-го туру чемпіонату Італії проти Верони.

На 29-й хвилині поєдинку Аталанта – Верона українець впав у боротьбі з Капрарі, схопившись за коліно. Українець сфолив проти суперника біля чужого штрафного і отримав жовту картку, але сам не зміг продовжити гру.

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Спроби лікарів поставити українця на ноги нічого не дали. Гасперіні змушений був знімати Маліновського і випустив замість нього 59-го номера. Руслан залишив поле з допомогою лікаря та одного із суперників.

Нагадаємо, у поточному сезоні Руслан зіграв 36 матчів. Забив 10 голів та віддав 5 асистів.

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