Малиновский получил крутую оценку от наставника Дженоа: "Он является игроком, который может многое решить"
Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино прокомментировал уровень выступлений Руслана Малиновского за генуэзцев.
"Малиновский? Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости он является игроком, который может многое решить.
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Возможно, он играет немного дальше от ворот соперника, но Руслан должен продолжать работать с этой защитной склонностью. Это игрок, который, если будет поддерживать такой уровень, является важным для нас", – приводит слова Джилардино TMW.
К слову, Малиновский выступает за Дженоа на правах аренды, сыграл в этом сезоне в 15 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.
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