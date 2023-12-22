"Малиновский? Благодаря своим характеристикам и тактической гибкости он является игроком, который может многое решить.

Малиновский получил однозначный вердикт от наставника Дженоа после дуэли с Ювентусом

Возможно, он играет немного дальше от ворот соперника, но Руслан должен продолжать работать с этой защитной склонностью. Это игрок, который, если будет поддерживать такой уровень, является важным для нас", – приводит слова Джилардино TMW.

К слову, Малиновский выступает за Дженоа на правах аренды, сыграл в этом сезоне в 15 матчах, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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