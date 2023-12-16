Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино поделился мыслями относительно игры Руслана Малиновского в матче 16-го тура Серии А против Ювентуса (1:1).

"Я никоим образом не менял индивидуальные установки для Малиновского перед игрой с Ювентусом. Но в тактическом плане я считаю, что на этом этапе его карьеры стиль игры Дженоа усиливает его способности.

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У Руслан есть немалая мощность и он может иметь серьезное влияние на игру. С туринцами он сыграл важную роль, как ведущий игрок нашей команды, которым он является.

Нашей целью на этот матч было создать проблемы для Ювентуса, используя его качества, а также качества Френдрупа, Мессиаса и Баделя", – цитирует Джилардино Pazzi Di Fanta.

Напомним, украинский полузащитник вышел в основе Дженоа и помог добыть ничью с Ювентусом (1:1). В текущем сезоне он провел за генуэзцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

К слову, после 16-ти туров "грифоны" идут в турнирной таблице Серии А на 14-й строчке, набрав 16 очков.

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