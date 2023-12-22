"Маліновський? Завдяки своїм характеристикам і тактичній гнучкості він є гравцем, який може багато чого вирішити.

Маліновський отримав однозначний вердикт від наставника Дженоа після дуелі з Ювентусом

Можливо, він грає трохи далі від воріт суперника, але Руслан повинен продовжувати працювати з цією захисною схильністю. Це гравець, який, якщо буде підтримувати такий рівень, є важливим для нас", – наводить слова Джилардіно TMW.

До слова, Маліновський виступає за Дженоа на правах оренди, зіграв у цьому сезоні в 15 матчах, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

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