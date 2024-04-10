Руслан Малиновский в очередной раз попытался напомнить, что в Украине и в дальнейшем идет жестокая война.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал жуткое видео из Харькова.

Экс-вингер Арсенала – о войне в Украине: "Страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра"

На нем футболисты во время проведения матча услышали звук ракеты и взрыв поблизости. Единственное, что оставалось игрокам, быстро лечь на землю, чтобы избежать осколочных ранений. Через мгновение в небе засвистела еще одна ракета и состоялся очередной прилет. К счастью, никто из игроков не пострадал.

Напомним, оккупанты уже длительное время обстреливают Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Ублюдки сознательно бьют по гражданской инфраструктуре, пытаясь запугать и уничтожить как можно больше мирных людей.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст на передовій