– Ты новичок в украинском футболе. Какая разница между тем, как играют в Норвегии или Англии?

– Главное отличие – это война. Все остальное похоже: мяч круглый, поле ровное, футболисты хорошие.

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Я больше обращаю внимание на своих партнеров – как они играют и как они понимают тактические действия, что важно для лучшей игры. Но, конечно, уровень игроков основы Арсенала, с которыми я тренировался, отличается, однако это логично и нормально.

– Не боялся ехать в Украину во время войны?

– Да, страшно, когда на тебя летят ракеты в 6 утра, однако мы все здесь в одинаковой ситуации и все остаемся сильными.

– Как семья восприняла твое решение?

– Это было мое решение. Они переживают, да, но я решаю, что мне делать с карьерой, поэтому финальное слово в любом случае за мной.

– К чему стремишься в Украине?

– Когда-то не получилось воспользоваться шансом проявить себя в основе Арсенала во время американского турне из-за травмы, которую получил фактически за несколько дней до вылета в составе главной команды. Поэтому сейчас уверен, что все пойдет по плану! – сказал Льюис в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Джордж родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, после чего переехал в лондонский Арсенал в команду U-23, где в 13 матчах забил гол и отдал ассист. При этом Льюис тренировался и с основной командой "канониров" под руководством Микеля Артеты. Из-за травм не сумел полноценно продолжить выступления в Англии. С 1 июля 2023 года находился без команды. В марте 2024-го присоединился к Звягелю.

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