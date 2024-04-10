Руслан Маліновський вкотре спробував нагадати, що в Україні і надалі йде жорстока війна.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував моторошне відео з Харкова.

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На ньому футболісти під час проведення матчу почули звук ракети і вибух поблизу. Єдине, що залишалось гравцям, швидко лягти на землю, аби уникнути осколкових поранень. За мить у небі засвистіла ще одна ракета і відбувся черговий приліт. На щастя, ніхто з гравців не постраждав.

Нагадаємо, окупанти вже тривалий час обстрілюють Харків керованими та фугасними авіабомбами. Покидьки свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати і знищити якомога більше мирних людей.

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