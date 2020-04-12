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Малиновский подтвердил интерес Фиорентины

12 апреля 22:56 70 Читати українською
Малиновский подтвердил интерес Фиорентины
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский отреагировал на слухи о заинтересованности Фиорентины в его услугах.

"Летом они мной интересовались, как и сказал мой агент Вадим Шаблий. На тот момент был такой разговор, но сейчас я счастлив в Аталанте.

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Мне все нравится в этом клубе и нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе. Хочу играть здесь, мне есть что доказывать. Считаю, что улучшаюсь с каждым месяцем и уже лучше понимаю футбол Гасперини", – обьяснил Малиновский в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Аталанта подписала игрока сборной Украины в июле 2019-го из бельгийского Генка за 13,7 млн евро. В текущем сезоне Руслан провел за бергамасков 31 поединок, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Италия Трансферы Украинцы за рубежом Главное Руслан Малиновский Руслан Малиновский Фиорентина Фиорентина Аталанта Аталанта
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