Шаблий прокомментировал возможный трансфер Малиновского в Фиорентину

Известный агент Вадим Шаблий развеял слухи вокруг перехода украинского легионера сборной Украины в лагерь "фиалок".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский своей игрой за бергамскую Аталанту заинтересовал не один европейский клуб. В последнее время в итальянских СМИ все чаще фигурирует команда, проявляющая огромный интерес к украинцу. Речь о Фиорентине. Однако известный футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы Руслана, развеял слухи вокруг возможного трансфера.

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"Переход в Фиорентину не входит в планы Руслана Малиновского. "Фиалки" интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал Аталанту и ничуть об этом не жалеет", – сказал Шаблий в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка за 13,7 млн евро. В текущем сезоне украинец провел за бергамцев 31 поединок, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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