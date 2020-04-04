Малиновский и компания стали символом итальянской трагедии – Аталанту предлагают сделать чемпионом Серии А

В Италии обсуждают возможность присудить золотые медали чемпионата Аталанте, за которую выступает Руслан Малиновский.

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org, сообщает Football Italia.

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По мнению автора, скудетто Аталанты станет признанием не только спортивных достижений команды, но и всего города Бергамо, которое стало символом итальянской борьбы с коронавирусом. Именно здесь разгорелся один из самых ужасных центров болезни – погибли более 4,5 тысяч человек (население города составляет 120 тысяч), а больных в десятки раз больше. Лидер турнирной таблицы Ювентус якобы отказался от титула, если сезон придется завершить досрочно.

Отметим, что Малиновский и компания до паузы имели прекрасные дела не только в чемпионате (4 строчка), но и на международной арене. Аталанта уже пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов, которая также перенесена на неопределенный срок.

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