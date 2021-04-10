Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча 30-го тура Серии А против Фиорентины и вспомнил свой гол в ворота соперника в первом круге.

"Поединок с Фиорентиной? Я забил им прямым ударом со штрафного (матч, который состоялся 13 декабря 2020-го и завершился победой Аталанты 3:0 – прим.). Забивать приятно, особенно когда побеждает команда, ведь мы – один коллектив. Мы должны играть агрессивно в свой футбол, не оставляя им пространства.

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Оставшиеся матчи будут сложными. В этот отрезок все хотят набрать очки, чтобы решить свои задачи. Все встречи будут тяжелыми. А потом финал Кубка Италии. Мы должны сделать все возможное", – поделился Малиновский в комментарии официальному сайту Аталанты.

К слову, матч Фиорентина – Аталанта состоится уже завтра, 11 апреля, начало в 21:45. Отметим, что Малиновский провел в этом сезоне 33 матча в составе бергамасков записав в свой актив 4 гола и 6 ассистов.

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