Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу 30-го туру Серії А проти Фіорентини та пригадав свій гол у ворота суперника в першому колі.

"Поєдинок з Фіорентиною? Я забив їм прямим ударом зі штрафного (матч, який відбувся 13 грудня 2020-го та завершився перемогою Аталанти 3:0 – прим.). Забивати приємно, особливо коли перемагає команда, адже ми – один колектив. Ми повинні грати агресивно у свій футбол, не залишаючи їм простору.

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Решта матчів будуть складними. У цей відрізок всі хочуть набрати очки, щоб вирішити свої завдання. Всі зустрічі будуть важкими. А потім фінал Кубка Італії. Ми повинні зробити все можливе", – поділився Маліновський у коментарі офіційному сайту Аталанти.

До слова, матч Фіорентина – Аталанта відбудеться вже завтра, 11 квітня, початок о 21:45. Зазначимо, що Маліновський провів у цьому сезоні 33 матчі у складі бергамасків, записавши до свого активу 4 голи та 6 асистів.

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