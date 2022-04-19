Наши юные футболисты не упускают возможности показать свой уровень в Европе.

Воспитанник Шахтера Василий Бундаш стал лучшим игроком молодежного турнира Маджони-Риги.

Украина рискует окончательно потерять звездочку юниорского уровня – футболист может стать гражданином Англии

После начала войны итальянские клубы массово приютили молодых украинских игроков. Хавбек Аталанты Руслан Малиновский лично помогал землякам устроиться в структуре бергамасков. Бундаш – один из таких случаев. 16-летний атакующий хавбек выступил за Аталанту U-17, но вообще не уступал ребятам, которые на год старше. Журналисты и тренеры выбрали Василия лучшим игроком турнира.

Добавим, что отцом таланта является Мирослав Бундаш – легенда закарпатского футбола, наигравший 45 матчей и забивший 5 мячей в элитном дивизионе Украины.

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