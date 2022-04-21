Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував нещодавнє пошкодження, якого зазнав у поєдинку 33-го туру Серії А проти Верони.

"У мене було розсічення, і мені наклали чотири шви. Пару днів потрібно пропустити, є невелика набряклість, але, в цілому, все нормально", – зазначив Маліновський у коментарі Команда№1.

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Таким чином, українець, скоріш за все, пропустить поєдинок з Венецією, який відбудеться 23 квітня. Скоріш за все, Руслан зможе зіграти 1 травня у зустрічі з Салернітаною.

У сезоні 2021/22 Маліновський зіграв 37 матчів. Забив 10 голів і віддав 5 асистів. Аталанта посідає тільки 8 місце в чемпіонаті Італії, практично втративши шанси на місце в Лізі чемпіонів.

Маліновський травмувався – команда посипалася. Аталанта поступилася Вероні, зазнавши третьої поразки поспіль