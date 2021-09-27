Руководству Интера было трудно не обратить внимание на Руслана Малиновского после последнего перфоманса украинца.

Интер хотел бы усилиться полузащитником Аталанты Русланом Малиновским, сообщает Calciomercato.

Малиновский стал лучшим игроком матча против Интера по версии InStat

Украинец стал лучшим игроком последнего поединка "нерадзурри" и бергамаскоа (2:2), что возобновило интерес миланцев к полузащитнику. По информации источника, в прошлом сезоне еще предыдущий наставник Интера Антонио Конте хотел видеть Руслана в своей команде.

Действующий контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2023-го, а transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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