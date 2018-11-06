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Малиновский отреагировал на слухи о переходе в Динамо

17:19 1357 Читати українською
Малиновский отреагировал на слухи о переходе в Динамо
Руслан Малиновский / УЕФА

Хавбек Генка Руслан Малиновский прокомментировал информацию об интересе со стороны киевского Динамо.

"Пока я даже не думаю возвращаться в Украину. Будем откровенны – уровень чемпионата Бельгии сейчас выше. Мы играли в Льеже – 35 тысяч зрителей, поехали в Антверпен – почти 20 тысяч, а на домашний поединок с Брюгге пришло 24 тысячи болельщиков. Полный стадион! В такой атмосфере всегда приятно играть, без нее тебе будет сложно прогрессировать. Хочется выступать на высоком уровне и показать себя в Европе.

Динамо интересуется Малиновским, – ТаТоТаке

Читал украинские СМИ и, признаться, недоумевал. Кто это придумал, не знаю. Но лично ко мне никто не обращался. Да и как могут обращаться, если сезон в самом разгаре, а окно переходов откроется только в январе?

У нас, в Украине, к сожалению, таких новостей много. Все гонятся за рейтингами. Дашь интервью — потом его на кусочки разбивают, вырывают слова из контекста. Разве так можно?", – сказал Малиновский Команда 1.

Яремчук дублем принес Генту победу над Кортрейком, Генк Малиновского сыграл вничью с Брюгге

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