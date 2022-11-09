Малиновский отметился классным ассистом за Аталанту – первое результативное действие в 12 матчах
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прервал безрезультативную серию за Аталанту.
Игра 14-го тура Серии А против Лечче на Стадио Виа дель Маре началась неудачно для команды Джан Пьеро Гасперини, которая до 30 минут "горела" 0:2.
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Сократить отставание удалось на 40 минуте. Руслан Малиновский, впервые за 8 матчей вышедший в стартовом составе, классной разрезной передачей нашел Дувана Сапату. Нападающий с убийственной позиции забил!
Для украинского хавбека это первое результативное действие с августа. Тогда Руслан отличился ассистом против Сампдории и голом в воротах Милана. Следующие 11 матчей были "тихими" в исполнении нашего земляка.
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