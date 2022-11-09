Гра 14-го туру Серії А проти Лечче на Стадіо Віа дель Маре розпочалась невдало для команди Джан П'єро Гасперіні, яка до 30 хвилини "горіла" 0:2.

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Скоротити відставання вдалось на 40 хвилині. Руслан Маліновський, який вперше за 8 матчів вийшов у стартовому складі, класною розрізною передачею знайшов Дувана Сапату. Нападник з вбивчої позиції не схибив!

Для українського хавбека це перша результативна дія зі серпня. Тоді Руслан відзначився асистом проти Сампдорії та голом у воротах Мілана. Наступні 11 матчів були "тихими" у виконанні нашого земляка.

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