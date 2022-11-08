Украинский легионер Роман Яремчук никак не может разыграться после возвращения в Лигу Жупиле.

Нападающий Брюгге Роман Яремчук столкнулся с очередными трудностями в бельгийском клубе. 26-летний футболист не сыграет ближайшие несколько матчей за "черно-синих", сообщает Het Laatste Nieuws.

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И если раньше полностью раскрыться в команде украинцу не позволял конфликт с главным тренером, то в этот раз у нашего соотечественника возникли проблемы со здоровьем. По информации источника, у Яремчука проблемы с коленом. Пока неизвестно насколько серьезна степень повреждения, однако форвард точно пропустит ближайшие поединки с Патро Эйсден в Кубке Бельгии (9-го ноября) и с Антверпеном в чемпионате (13-го ноября).

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Брюгге 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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