Лига Европы: Генк Малиновского одолел Бешикташ, Вильярреал поиздевался над Рапидом

Закончились матчи 3 тура Лиги Европы в группах G, H и I. Читайте отчеты о матчах на "Футбол 24".

Вильярреал дома уничтожил Рапид, Рейнджерс и Спартак расписали безголевую ничью. В турнирной таблице группы G лидируют Вильярреал и Рейнджерс (по 5 очков), на 3 месте Рапид (3 очка), а Спартак с 2 пунктами находится на 4 месте.

В матчах группы H сенсации не произошло: Айнтрахт спокойно обыграл Аполлон, а Лацио разобрался с Марселем. Айнтрахт на 1 месте в группе с 9 очками, Лацио с 6 пунктами на 2 месте. Марсель и Аполлон имеют в активе по 1 зачетному баллу.

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В группе I Генк Малиновского выиграл у Бешикташа, украинец отыграл весь матч. Сарпсборг и Мальме расписали ничью. Команда Малиновского с 6 очками возглавляет группу, Сарпсборг 08 и Мальме имеют по 4 пункта, в активе Бешикташа только 3 очка.

Лига Европы, 3 тур

Группа G

Вильярреал – Рапид – 5:0

Голы: Форнальс, 26, Екамби, 30, Вагас (аг), 45, Раба, 63, Морено, 85

Удаление: Хаум (Вильярреал), 79

Рейнджерс – Спартак – 0:0

Группа H

Айнтрахт – Аполлон – 2:0

Голы: Костич, 13 Алле, 32

Марсель – Лацио – 1:3

Голы: Пайе, 86 – Уоллес, 10, Кайседо, 59, Марушич, 90

Группа I

Бешикташ – Генк – 2:4

Голы: Лав, 74, 86 – Саматов, 23, 70, Ндонгала, 81, Посуэло, 83

Сарпсборг 08 – Мальме – 1: 1

Голы: Хальворсен, 86 – Виндхейм, 79