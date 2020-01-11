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Малиновский отдал голевую передачу в матче с Интером

11 января 23:40 412 Читати українською
Малиновский отдал голевую передачу в матче с Интером
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский результативно провел 19-й тур Серии А против Интера (1:1).

4’ Лаутаро Мартинес
 
Робин Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартинес
75’ Робин Госенс

Малиновский появился на поле на 53-й минуте, заменив Дувана Сапату. Уже на 75-й украинец принял участие в голевой атаке.

Интер удержал ничью с Аталантой и возглавил таблицу Серии А – Малиновский за тайм отдал ассист и заработал пенальти

Иличич мощно пробил по воротам, но его удар заблокировали. Малиновский сориентировался лучше всех и сбросил мяч под удар Госенсу, который расстрелял Хандановича.

Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Аталанту 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и отдал уже три ассиста.

"Маліновський як приклад і наша сила", – Руслан оцінками своєї гри в Аталанті показує шлях до успіху українцям

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