Малиновский отдал голевую передачу в матче с Интером

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский результативно провел 19-й тур Серии А против Интера (1:1).

Малиновский появился на поле на 53-й минуте, заменив Дувана Сапату. Уже на 75-й украинец принял участие в голевой атаке.

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Иличич мощно пробил по воротам, но его удар заблокировали. Малиновский сориентировался лучше всех и сбросил мяч под удар Госенсу, который расстрелял Хандановича.

Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский провел за Аталанту 17 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 2 гола и отдал уже три ассиста.

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