Маліновський віддав гольову передачу у матчі з Інтером

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський результативно провів 19-й тур Серії А проти Інтера (1:1).

Маліновський з'явився на полі на 53-й хвилині, замінивши Дувана Сапату. Вже на 75-й українець взяв участь у гольовій атаці.

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Ілічіч потужно пробив по воротах, але його удар заблокували. Маліновський зорієнтувався краще за всіх і скинув м'яч під удар Госенсу, який розстріляв Хандановіча.

Додамо, що в нинішньому сезоні Маліновський провів за Аталанту 16 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 2 голи та віддав уже три асисти.

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