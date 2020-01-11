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Маліновський віддав гольову передачу у матчі з Інтером

11 січня 23:40 701 Читать на русском
Маліновський віддав гольову передачу у матчі з Інтером
Руслан Маліновський / Getty images

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський результативно провів 19-й тур Серії А проти Інтера (1:1).

4’ Лаутаро Мартінес
 
Робін Госенс 75’
4’ Лаутаро Мартінес
75’ Робін Госенс

Маліновський з'явився на полі на 53-й хвилині, замінивши Дувана Сапату. Вже на 75-й українець взяв участь у гольовій атаці.

Інтер втримав нічию з Аталантою й очолив турнірну таблицю Серії А – Маліновський за тайм віддав асист і заробив пенальті

Ілічіч потужно пробив по воротах, але його удар заблокували. Маліновський зорієнтувався краще за всіх і скинув м'яч під удар Госенсу, який розстріляв Хандановіча.

Додамо, що в нинішньому сезоні Маліновський провів за Аталанту 16 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 2 голи та віддав уже три асисти.

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