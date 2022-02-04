Словенца вычеркнули из заявки клуба на плей-офф Лиги Европы, информирует Calcio Atalanta.

Одноклубник Малиновского случайно показал пенис в соцсетях – реакция девушки бесценна

Иличич переживает период депрессии, которая беспокоит его всю карьеру. Конкурент Малиновского месяц не выходит на поле, поэтому Аталанта решила отдать его место молодому новичку Валентину Михейле. Если 34-летний хавбек справится с психологическими проблемами, то сможет играть хотя бы в матчах Серии А – там его не трогали.

Напомним, Аталанта заняла третье место в группе ЛЧ, упав в Лигу Европы. Соперником бергамасков в 1/16 финала станет Олимпиакос – поединки состоятся 17 и 24 февраля.

"Супряга має вибуховий потенціал": трансфер гравця Динамо вразив Італію – паралелі з топ-форвардом і єдина проблема