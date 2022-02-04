Словенця викреслили із заявки клубу на плей-офф Ліги Європи, інформує Calcio Atalanta.

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Ілічіч переживає період депресії, яка турбує його упродовж всієї кар'єри. Конкурент Маліновського місяць не виходить на поле, тому Аталанта вирішила віддати його місце молодому новачку Валентіну Міхейле. Якщо 34-річний хавбек впорається з психологічними проблемами, то зможе грати принаймні в матчах Серії А – там його не чіпали.

Нагадаємо, Аталанта посіла третю сходинку в групі ЛЧ, звалившись до Ліги Європи. Суперником бергамасків у 1/16 фіналу стане Олімпіакос – поєдинки відбудуться 17 і 24 лютого.

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