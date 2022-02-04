Аргентинец в Instagram случайно опубликовал фотографию, где он совершенно обнажен.

Малиновский ошеломил сменой имиджа – таким звездного украинца еще не видели

Муссо планировал романтическую публикацию с шариками-сердечками для своей девушки Анны. Одноклубник Малиновского фотографировал комнату, но в кадр попало отражение из коварного зеркала – на 27-летнем вратаре было столько же одежды, сколько на Адаме до яблока. Девушка отреагировала на ситуацию с юмором: "К счастью, я люблю тебя слишком сильно".

Напомним, летом Муссо перешел из Удинезе в Аталанту за 20 млн евро. Вратарь провел в текущем сезоне 27 матчей (8 "сухих") и пропустил 37 голов.

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