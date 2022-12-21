Французский гранд настроен возобновить переговоры с Аталантой во время зимнего трансферного окна, сообщает OM Mercato со ссылкой на La Provence.

Малиновский отдал один из лучших ассистов сезона Серии А – видео тонких действий украинца

Марсель еще летом пытался приобрести Малиновского, однако добиться компромисса не удалось. Джан Пьеро Гасперини не слишком доверял украинцу в первой части сезона (всего 540 минут на поле, гол+2 ассиста), поэтому на этот раз Аталанта может оказаться сговорчивее.

Позиция центрхава как раз критическая для Марселя. Главный тренер Игор Тудор поставил крест на Жерсоне (2 гола за те же 540 минут), за которого летом 2021 года отдали 20 млн евро. Провансальцы стремятся как можно скорее избавиться от бразильца, а на его место пригласить Малиновского. Вероятно, это будет аренда с правом выкупа.

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