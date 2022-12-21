Марсель зовсім не відмовився від ідеї підписання Руслана Маліновського.

Французький гранд налаштований відновити переговори з Аталантою під час зимового трансферного вікна, інформує OM Mercato з посиланням на La Provence.

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Марсель ще влітку намагався придбати Маліновського, проте досягти компромісу не вдалося. Джан П'єро Гасперіні не надто довіряв українцю у першій частині сезону (всього 540 хвилин на полі, гол+2 асисти), тому цього разу Аталанта може виявитися поступливішою.

Позиція центрхава якраз є критичною для Марселя. Головний тренер Ігор Тудор поставив хрест на Жерсоні (2 голи за ті ж 540 хвилин), за якого влітку 2021 року віддали 20 млн євро. Провансальці прагнуть якомога швидше позбутися бразильця, а на його місце запросити Маліновського. Ймовірно, це буде оренда з правом викупу.

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