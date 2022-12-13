Руслан Малиновский даже в свои посредственные времена способен показать частицу магии плеймейкера.

Украинский легионер Аталанты вместе с Дибалой, Кварацхелией и другими звездами оказался в топ-30 ассистов по итогам первых 15 туров нынешнего сезона Серии А.

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В рейтинг попала результативная передача Малиновского на Дувана Сапату в матче против Лечче. Руслан красиво убрал оппонента в центре поля, а затем низовой передачей на 20 метров организовал для партнера рандеву с голкипером. Правда, этот гол не спас Аталанту от поражения 1:2.

В первой части сезона Малиновский оформил всего 2 ассиста. Украинец не пользуется доверием Джан Пьеро Гасперини, поэтому в прессе снова вспыхнули слухи об уходе из Аталанты.

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