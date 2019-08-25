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Малиновский оказался в запасе Аталанты на стартовый матч Серии А 2019/20

21:09 49 Читати українською
Малиновский оказался в запасе Аталанты на стартовый матч Серии А 2019/20
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Аталанта играет против СПАЛа в рамках первого тура чемпионата Италии. Руслан Малиновский пока вынужден подождать дебюта в новой для себя лиге.

 

Руслан Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч 1-го тура Серии А против СПАЛа. Хавбек сборной Украины начнет встречу на скамейке запасных, информирует официальный сайт клуба.

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Напомним, Малиновский присоединился к Аталанте этим летом из Генка, в составе которого стал чемпионом Бельгии. За бергамасков 26-летний хавбек сыграл несколько контрольных поединков, в которых отличился результативными действиями.

Матч СПАЛ – Аталанта начнется в 21:45.

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