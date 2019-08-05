Малиновского и Шахова советуют брать в Fantacalcio Серии А – украинцы станут выгодными вариантами по низкой цене

Полузащитники сборной Украины Руслан Малиновский и Евгений Шахов привлекают внимание игроков "фэнтези" в итальянском чемпионате.

На сайте Sky Sport Italia организован турнир привычного формата "фэнтези", где нужно собрать максимально эффективную команду Серии А за ограниченное количество средств. В Fantacalcio дают 300 условных миллионов, на которые можно подписать 11 основных и запас в собственную команду.

Редакция издания предложила топ-10 исполнителей, на которых стоит обратить внимание перед первым туром. В этот список попали два игрока сборной Украины Руслан Малиновский и Евгений Шахов.

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"За полузащитником этим летом охотился не один итальянский клуб, но он будет защищать цвета Аталанты. В прошлом году своими выступлениями за Генк он привлек внимание многих команд. Под руководством Гасперини Малиновский может выйти на новый уровень.

Ему придется выиграть серьезную конкуренцию, но гибкость этого футболиста в центре поля станет дополнительным оружием", – пишут о Малиновском, которого оценили в 14 млн (его конкурент по позиции Папу Гомес оценен в 32 млн).

"Это не юный футболист, но в некоторых командах, особенно новичках серии А, немного опыта не помешает. В Лечче приехал сформированный и достаточно универсальный футболист. Клуб хотел его, а Шахов хотел перебраться в Серию А, выиграв в прошлом сезон чемпионат Греции. Очень сомнительно, что он все время пробудет на скамейке запасных", – рассказывают о Шахове, чей ценник установлен на отметке 6 млн.

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