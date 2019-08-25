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Маліновський опинився в запасі Аталанти на стартовий матч Серії А 2019/20

21:09 304 Читать на русском
Маліновський опинився в запасі Аталанти на стартовий матч Серії А 2019/20
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Аталанта грає проти СПАЛа в рамках першого туру чемпіонату Італії. Руслан Маліновський поки змушений почекати дебюту в новій для себе лізі.

7’ Федеріко Ді Франческо
 
7’ Федеріко Ді Франческо

Руслан Маліновський не потрапив у стартовий склад Аталанти на матч 1-го туру Серії А проти СПАЛа. Хавбек збірної України розпочне зустріч на лаві запасних, інформує офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Маліновський приєднався до Аталанти цього літа з Генка, у складі якого став чемпіоном Бельгії. За бергамасків 26-річний хавбек зіграв кілька контрольних поєдинків, у яких відзначився результативними діями.

Матч СПАЛ – Аталанта розпочнеться о 21:45.

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