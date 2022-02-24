Маліновський забив два розкішні голи і показав майку з підтримкою України – відео подвигів хавбека
21:23 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський добре налаштувався на матч 1/16 фіналу ЛЄ проти Олімпіакоса.
завершено
Йоакім Меле 40’
40’ Йоакім Меле
Українець оформив дубль у другому таймі гостьового поєдинку.
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Маліновський не зраджував своєму стилю – потужні гармати з лівої. Після першого гола Руслан показав футболку з написом "Ні війні в Україні". Через 2 хвилини легіонер Аталанти забив вдруге, оформивши рахунок 3:0.
Статистика Маліновського у поточному сезоні виглядає так – 9 голів та 2 асисти у 29 матчах.
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