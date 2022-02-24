Перше протистояння грецької та італійської команд завершилось бойовою звитягою підопічних Джан П'єро Гасперіні із рахунком 2:1. Другий матч, як і перший, з перших хвилин розпочинав Руслан Маліновський.

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Перший тайм гості провели трішки активніше, а український хавбек завдав одного удару в ствір воріт – Вацлік зумів парирувати. Наш Руслан був активним в останній третині та у відборах. Результативну атаку розпочав саме Маліновський. Він вигриз м'яч у центрі поля в боротьбі і віддав на Де Рона, а Мартен розрізним пасом між лінями знайшов Меле. Правий оборонець опинився на лівому фланзі, поборовся з обороною і проштовхнув м'яч поміж ніг голкіперу. Аталанта з хорошим настроєм йшла на перерву.

У другому таймі нашого українця прорвало. Спершу він замкнув стрімку контратаку в дотик з меж карного майданчика, а потім вже з-за меж запустив свою гармату у самісіньку дев'ять. Після першого гола Маліновський показав футболку з написом "Ні війні в Україні".

Руслана замінили на 84-й хвилині і більше Аталанта не забивала. "Богиня" впевнено крокує в 1/8 фіналу Ліги Європи, розгромивши Олімпіакос із рахунком 5:1 за сумою двох матчів. Наш Руслан Маліновський став героєм команди й отримав найвищу оцінку від SofaScore та інших статистичних ресурсів.

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