Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский помог команде открыть счет в матче против Салернитаны.

Украинский хавбек появился в стартовом составе на матч 10-го тура Серии А. Дженоа удалось открыть счет на 35 минуте.

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Во время позиционной атаки Малиновский оформил голевую передачу на Альберта Гудмундссона, а тот нанес удар низом с 20-ти метров и попал точно в цель.

Напомним, что это первое результативное действие Руслана Малиновского после возвращения в Италию.