Малиновский отметился первым результативным действием за Дженоа – видео ассиста на роскошный гол
27 октября 22:37 - Читати українською
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский помог команде открыть счет в матче против Салернитаны.
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Украинский хавбек появился в стартовом составе на матч 10-го тура Серии А. Дженоа удалось открыть счет на 35 минуте.
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Во время позиционной атаки Малиновский оформил голевую передачу на Альберта Гудмундссона, а тот нанес удар низом с 20-ти метров и попал точно в цель.
Напомним, что это первое результативное действие Руслана Малиновского после возвращения в Италию.
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