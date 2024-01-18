Дженоа объявила о втором зимнем новичке. Им стал норвежский хавбек Эмиль Бохинен, который перебрался в стан "грифонов" на правах аренды. За генуэзским клубом было закреплено обязательство выкупа игрока при достижении им определённых показателей.

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Согласно порталу Pianeta Genoa 1893, сумма обязательства выкупа составляет всего лишь 2 млн евро. Дженоа будет обязана заплатить Салернитане эти деньги в том случае, если оформит сохранение прописки в Серии А на следующий сезон.

Бохинен будет выступать за Дженоа в футболке под пятым номером, который освободился после перехода Рэду Дрэгушина в Тоттенхэм. Эмиль провёл в Серии А 47 матчей. Ранее он выступал за норвежский Стабек и российский ЦСКА.

Ранее Дженоа арендовала у Тоттенхэма защитника Джеда Спенса.

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