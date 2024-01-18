Дженоа оголосила про другого зимового новачка. Ним став норвезький хавбек Еміль Бохінен, який перебрався до табору "грифонів" на правах оренди. За генуезьким клубом було закріплено зобов'язання викупу гравця при досягненні ним певних показників.

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Згідно з порталом Pianeta Genoa 1893, сума зобов'язання викупу становить лише 2 млн євро. Дженоа має заплатити Салернітані ці гроші в тому випадку, якщо оформить збереження прописки в Серії А на наступний сезон.

Бохінен виступатиме за Дженоа у футболці під п'ятим номером, який звільнився після переходу Реду Дрегушина в Тоттенхем. Еміль провів у Серії А 47 матчів. Раніше він виступав за норвезький Стабек і російський ЦСКА.

Раніше Дженоа орендувала у Тоттенхема захисника Джеда Спенса.

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