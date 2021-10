Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов накануне покинул телешоу "Маска", выходящее на телеканале "Украина". 37-летний футболист принимал участие в программе в образе таинственного Грифона (костюм весил более 20 кг).

Жена Ротаня похвасталась фото с известным российским шоуменом

В субботу, 30 октября, он покинул проект после зрительского голосования. Пятов исполнил хит "We Will Rock You" группы Queen, чем невероятно зажег публику. Однако, входившие в состав жюри звезды украинского шоу-бизнеса так и не угадали, кто находился под маской.

"Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, иметь возможность поработать с такими профессионалами. Мы, спортсмены, футболисты очень застенчивы. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться", – признался Пятов в программе.

Напомним, суть шоу "Маска" состоит в том, чтобы угадать знаменитость, скрывающуюся под экстравагантным костюмом.

Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне