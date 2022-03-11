Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в очередной раз прокомментировал вторжение России в Украину.

"Никогда не забудем, никогда не простим.

Малиновский посвятил жертвам войны в Украине свое феерическое выступление в Лиге Европы

Каждый день мои мысли о моем народе, который страдает и борется за свою землю", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Байера Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи, чем помог бергамаскам одержать победу со счетом 3:2.

Малиновский выиграл для Аталанты матч Лиги Европы – Байер на голову слабее, но интрига жива