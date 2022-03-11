Малиновский: Никогда не забудем, никогда не простим
17:23 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский в очередной раз прокомментировал вторжение России в Украину.
завершено
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
Чарльз Арангис 11’
Мусса Диаби 63’
11’ Чарльз Арангис
25’ Луис Муриэль
49’ Луис Муриэль
63’ Мусса Диаби
"Никогда не забудем, никогда не простим.
Малиновский посвятил жертвам войны в Украине свое феерическое выступление в Лиге Европы
Каждый день мои мысли о моем народе, который страдает и борется за свою землю", – написал Малиновский на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Байера Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи, чем помог бергамаскам одержать победу со счетом 3:2.
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